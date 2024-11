È incinta ma non è di Icardi Wanda Nara notizia bomba sulla gravidanza Chi è il giovane fidanzato

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

In queste oreè finita al centro della cronaca rosa a causa di alcune voci, molto insistenti, su una nuova. Non solo, secondo quanto riportano i quotidiani argentini, sembra l’ex dell’imprenditrice, il calciatore Mauro, lasciato questa estate proprio dalla, abbia anche videochiamato il ginecologo per avere notizieveridicità delle voci. A farlo sapere il giornalista Pepe Ochoa durante il programma LAM: “Qualcuno gli ha detto chedi L-Gante e lui in due occasioni ha parlato anche con un’ostetrica. Le informazioni che riceve sono molto specifiche, quindi è convinto che sia vero”, ha detto in diretta durante il suo programma. “Finita per sempre”.e Mauroseparati: “Perché ha deciso di chiudere il matrimonio”di L-gante, il gossip dall’ArgentinaOchoa ha poi continuato: “Non sappiamo sesiao meno, ma quello che ho controllato è che Mauro è venuto in Argentina dalla Turchia, dove ha subito un grave infortunio, per questo problema.