Gaeta.it - Deadpool e Wolverine: il ritorno delle stelle di Marvel in un’avventura senza filtri

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Wade Wilson, noto come, ha messo da parte il suo costume iconico, ma il suo percorso personale è tutt’altro che semplice. Dopo una recente rottura con la fidanzata e un tentativo fallito di unirsi agli Avengers, ora si ritrova a lavorare in un negozio di automobili. Il colpo di scena arriva quando viene catturato dalla TVA, l’Autorità per la Tempistica, la quale gli comunica che la sua linea temporale sta per essere spazzata via. Da qui,intraprende una nuova avventura ricca di pericoli, alla ricerca diper affrontare una minaccia imminente.La missione di: la ricerca diAffrontando il compito di salvare la sua linea temporale,si lancia in una missione attraverso diversi universi che lo porta a cercare la sua vecchia spalla,