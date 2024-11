Liberoquotidiano.it - Classifica Gras, Roma Tor Vergata prima in Italia in scienze infermieristiche

, 12 nov. (Adnkronos Salute) - NellaGlobal Ranking of Academic Subjects (), elaborata dall'organizzazione indipendente Consultancy,diTorconquista il primo posto tra le universitàne e si piazza settima in Europa. Un risultato straordinario che celebra l'eccellenza di Torin un settore chiave per la salute e il benessere della società. A livello mondiale, il corso di laurea dell'ateneono - si legge in una nota - si attesta tra il 51° e il 75° posto: un traguardo che certifica l'impatto globale e l'alto valore della ricerca prodotta. Nell'ambito di tutte le discipline dell'Ateneo,ottiene il ruolo di punta nellaGlobal Ranking of Academic Subjects.“Questo risultato è una testimonianza dell'eccellenza e dell'impegno costante del nostro Ateneo nel fornire un'istruzione di alta qualità e nel promuovere una ricerca all'avanguardia - dichiara Nathan Levialdi Ghiron, rettore diTor- Siamo fieri di vedere il nostro lavoro riconosciuto a livello nazionale e internazionale, e continueremo a investire in risorse e progetti che sostengano lo sviluppo dellee delle altre discipline”.