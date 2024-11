Romadailynews.it - Cina: da’ via libera a terza societa’ per resoconto credito personale

Pechino, 12 nov – (Xinhua) – Ieri la banca centrale cinese ha autorizzato un’altradi credit-scoring a svolgere attivita’ didel. La Qiantang Credit Co, Ltd. e’ ladel Paese a cui e’ stata concessa l’autorizzazione a condurre un’attivita’ ad alta intensita’ di dati. L’azienda, con un capitale sociale di un miliardo di yuan (circa 139,3 milioni di dollari), fornira’ servizi di valutazione dela istituzioni finanziarie e privati. Nel 2018 e’ stata approvata l’operativita’ della primacinese di credit-scoringorientata al mercato, la Baihang Credit, seguita dalla Pudao Credit che ha ottenuto il vianel dicembre 2020. Secondo gli analisti, ledi credit-scoring che si occupano di resoconti delanalizzano e valutano lo stato creditizio di un individuo sulla base di informazioni non relative ai prestiti, pertanto devono disporre di risorse di dati stabili e abbondanti e possedere tecnologie efficaci per l’elaborazione e la gestione dei dati.