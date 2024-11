Oasport.it - Beach volley, Paolo Nicolai dice addio al beach volley alle Finals di Doha! Orsi Toth/Gottardi nel tabellone femminile

Unin grande stile, quello di un grandissimo delitaliano ma anche mondiale comeall’attività agonistica. Il giocatore abruzzese scrive sul suo profilo Instagram “One more time” perchè giocherà l’ultimo torneo della sua onoratissima carriera anelledel World Tour dal 4 al 7mbre prossimo in coppia con Samuele Cottafava con cui ha affrontato le ultime tre stagioni, partecipando anche ai Giochi Olimpici di Parigi.Permodo migliore di lasciare ilnon può esserci: palcoscenico prestigioso, avversari di altissimo livello e ancora qualche possibilità di dire la propria in un torneo dal montepremi stellare. Sono dieci le coppie al via nel torneo che si gioca nella capitale degli Emirati Arabi, le migliori della stagione.