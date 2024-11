Ilfattoquotidiano.it - Bambino di 4 anni lasciato senza pranzo in mensa: i genitori avevano dimenticato di pagare 9 euro. “Scena imbarazzante”

hannodii novedovuti e il loro figlio di 4è statocibo in, mentre i suoi compagni di scuola hanno regolarmente consumato il pasto. È accaduto a Sulmona e il fatto non ha mancato di creare polemiche, con il padre del piccolo studente che ha parlato di “”. “Ho trovato mio figlio in lacrime, umiliato davanti a tutta la classe – ha raccontato a Il Messaggero – Gli insegnanti gli hanno offerto qualche gnocco avanzato, ma non hanno potuto dargli il secondo previsto dal menu”. E ancora: “Come genitore e come insegnante sono molto arrabbiato – ha aggiunto il padre del– Mi chiedo cosa sarebbe successo se ifossero stati entrambi al lavoro e impossibilitati a raggiungere la scuola. Lasciare una digiuno è un metodo intollerabile”.