Thesocialpost.it - Auto contro la folla in Cina: almeno 35 morti e oltre 40 feriti

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

35 persone hanno perso la vita e 43 sono rimaste ferite a Zhuhai, una città situata nella provincia del Guangdong, nel sud della, dopo che un’mobile ha investito numerosi individui mentre si allenavano in un centro sportivo. I media statali cinesi hanno riportato la notizia questa mattina, mentre nella stessa città si sta svolgendo un Airshow.Leggi anche: Nave da guerra russa nella Manica: “A bordo missili ipersonici Zircon”Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, un uomo di 62 anni avrebbe deliberatamente lanciato il veicolola, per poi infliggersi un taglio al collo con un coltello. Come riportato dal Global Times, l’uomo è stato arrestato ed è attualmente in coma. Lerità affermano che il gesto sarebbe stato motivato dal suo malcontento riguardo al processo di divorzio.