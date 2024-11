Gaeta.it - Arrestati due uomini incensurati a Volla: trovato hashish e contante in un controllo stradale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Due, di 34 e 36 anni, sono statidopo uneffettuato dai carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco. I dettagli dell’operazione mostrano come, anche se all’apparenza i due sembravano sereni, alcune loro azioni hanno insospettito i militari, portando a una scoperta significativa legata alla droga.Dettagli delL’episodio si è verificato in via Filichito, dove la pattuglia ha intercettato un’utilitaria condotta dal 34enne, subito pronta a fermarsi all’alt. A bordo anche un 36enne, entrambi senza precedenti penali e non conosciuti dalle forze dell’ordine, che hanno risposto in maniera educata alle domande degli agenti, presentando i documenti richiesti. Tuttavia, nonostante l’apparente calma, glihanno destato sospetti per il loro comportamento, in particolare per il modo in cui i loro sguardi continuavano a cadere su un sacchetto bianco posizionato sul cruscotto.