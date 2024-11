Anteprima24.it - ANPCI Campania, un sindaco sannita nominato nel direttivo regionale

Tempo di lettura: 2 minutiSi è riunito nella giornata di ieri, al Centro Direzionale di Napoli, ildell’. L’associazione dei Piccoli Comuni Italiani, presieduta dal presidenteZaccaria Spina, coadiuvato nel lavoro dal vice-presidente nazionale Arturo Manera, ha trattato diversi punti all’ordine del giorno. Sono stati illustrati, in particolare, alcuni bandi destinati in maniera specifica ai comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ossia gran parte dei comuni campani. Nel corso della riunione, Spina, ha provveduto ad una nuova nomina all’interno del. Entra così a far parte dell’organismo campano ildi Calvi, Armando Rocco, amministratore di lungo corsodal 2010, consigliere comunale dal 2002 ed attuale Consigliere giuridico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in Sicurezza Stradale, Codice della Strada e diritto della Circolazione Stradale.