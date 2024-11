Gaeta.it - Al via il secondo ciclo di lezioni della Scuola dei Piccoli Comuni a Castiglione Messer Marino

Facebook WhatsAppTwitter A, il 15 novembre 2024 alle 14:30, si inaugura ildidei, una vitalità culturale dedicata all’analisi e alla promozionequalitàvita nelle zone interne italiane. Il primo incontro, intitolato “Abitare i paesi. Qualitàvita e nuovi abitanti“, avrà come relatori il professor Marco Giovagnoli, sociologo dell’Università di Camerino, e il sindaco di Ripe di San Ginesio, Paolo Teodori. Questa iniziativa segna un’importante tappa nel progetto di valorizzazione dei.Obiettivo e significatoLadeisi presenta come un’iniziativa cruciale per lo sviluppo delle politiche a favoremontagna e delle aree interne. La sindaca di, Silvana Di Palma, ha sottolineato l’importanza di tale progetto, evidenziando che rappresenta un “punto fermo” in questo contesto.