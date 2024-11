Gaeta.it - Aggressione in studio medico: arrestato un uomo a Chambave

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di violenza ha scosso la tranquilla località di, dove undi 55 anni, privo di fissa dimora, è statodai Carabinieri della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent. L’arresto è avvenuto dopo una violentanei confronti dell’assistente di un, avvenuta nell’ambiente di lavoro, sollevando interrogativi sulla sicurezza in tali contesti.Il racconto dell’I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri presso unodi. Secondo le informazioni raccolte, l’era entrato nella struttura con l’intenzione di richiedere una ricetta medica. Tuttavia, al momento della richiesta, l’assistente ha comunicato che ilera assente e che, pertanto, non poteva produrre il documento richiesto. Questa risposta ha causato una reazione violenta da parte dell’, che ha reagito in modo inaspettato.