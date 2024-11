Addio bellissima Mattino 5il triste annuncio di Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

”.5,in lacrime. È successo tutto sul finire della puntata odierna, quella del 12 novembre 2024. Poco prima di lasciare i telespettatori i due hanno voluto fare un appello e raccontare un fatto che li ha toccati molto da vicino. “Purtroppo oggi noi dobbiamo mandare un enorme abbraccio alla famiglia di Arianna e a tutti gli amici del bar di Cologno Monzese, che noi chiamiamo il bar degli studi perché è proprio qui sopra i nostri studi. Arianna, questaragazza di 26 anni che vedete (foto della giovane mostrata in video, ndr), purtroppo non c’è più per un incidente stradale”.“L’ha strappata alla vita a soli 26 anni, siamo tutti attoniti e sotto shock perché Arianna faceva parte della nostra famiglia di Mediaset”, ha poi detto la