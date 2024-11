Biccy.it - Vi ricordate quando Alex Palmieri faceva il cantante? “Mi prostituivo segretamente per pagarmi i videoclip”

ora è un affermato attore a luci rosse, ha una pagina su 0nlyFans molto seguita e ha collaborato con i più grandi del settore. Oltre un decennio fa, però, il suo nome era noto nell’ambiente LGBT+ perchéile spesso veniva ospitato qua e là alle varie serate.“Erano gli anni dei Backstreet Boys, di Britney Spears: guardavo le loro coreografie e rimanevo affascinato, maturando il sogno di poter ballare un giorno su un pezzo mio” – ha dichiarato a VanityFair – “Ho studiato canto da autodidatta e imparato a muovermi nella maniera giusta sul palco facendo grande attenzione ai dettagli. I primi tour, per esempio, li facevo tutti in playback perché ci tenevo a non sbagliare neanche un passo: dovevo fare tutto da solo, e l’unico modo per andare avanti era essere pragmatico e curare l’organizzazione.