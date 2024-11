Ilgiorno.it - Verano Brianza, picchiano con calci e pugni un 31enne per rapinarlo: un arresto, caccia al complice

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

(Monza e), 11 novembre 2024 – I carabinieri dihanno arrestato un 28enne egiziano, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e lesioni personali in concorso con un 38enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, attualmente irreperibile. Stando alle indagini, il 23 agosto scorso, ai giardini pubblici "Parco della Pace", i due dopo aver avvicinato unfilippino, seduto su una panchina, lo hanno brutalmente percosso con, usando anche una pietra per colpirlo alla testa, procurandogli lesioni personali con una prognosi di 15 giorni. Quindi gli hanno sottratto un personal computer portatile, un orologio ed il marsupio contenente effetti personali e denaro contante.