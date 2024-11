Gamberorosso.it - Una delle ultime drogherie di Roma, nascosta a Trastevere, è guidata da un uomo di quasi 90 anni

Riduttivo chiamarla bottega, la Drogheria Innocenzi è un'insegna più che storica del Rione dove, fra i suoi residenti più anziani, si parla ancora l'ormai perso e antico dialetto "no" di una volta. Entro nel negozio da via Natale del Grande ma c'è anche un secondo ingresso su piazza San Cosimato, al civico 66. Nella drogheria più nota dimi ritrovo in un luogo fuori dal tempo, un emporio del gusto ospitato all'interno di un locale vintage le cui dimensioni sono difficili da intuire a causa della quantità di merce che ne riempie ogni angolo. È una gioia scoprirlo con lentezza, perdendosi fra scaffali, montagne di caramelle e sacchi traboccanti legumi e frutta secca. E poi quel profumo di caffè e zucchero che la caratterizza. Il negozio ha mantenuto molti degli arredi originali ed è ancora oggi il luogo del cuore di trasteverini e non, il posto dove scovare le migliori ricercatezze.