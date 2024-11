.com - Treno parte con 50 minuti di anticipo, Salvini chiede chiarimenti

(Adnkronos) – Unpartito con 50di. E’ accaduto venerdì quando il Frecciargento Roma-Genova 8556 delle 16.20 è partito alle 15.30. Le polemiche non mancano. “Siamo arrivati all’assurdo: uncheprima per non arrivare in ritardo. Una vergogna. Un livello di incapacità imbarazzante, per la quale il ministroe l’amministratore delegato di Trenitalia Corradi dovrebberore scusa. Presenterò subito una interrogazione parlamentare – dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva – Se quanto riportato dal Secolo XIX è vero, siamo di fronte a un fatto gravissimo”. Fonti di Trenitalia spiegano che lanza del Frecciargento Roma-Genova di venerdì scorso “è stata anticipata di 50poiché, visti gli slot ferroviari disponibili, era l’unico modo per assicurare il collegamento”.