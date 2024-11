Movieplayer.it - The Batman 2, Colin Farrell conferma il suo ritorno nel sequel di Matt Reeves dopo The Penguin?

la conclusione della serie HBO, scopriamo se il villain interpretato dasarà presente anche neldi Thein arrivo nel 2026 Le recenti indiscrezioni secondo cuiavrebbe chiuso con il personaggio del Pinguino sono state decisamente esagerate. Un paio di mesi fa, l'attore irlandese aveva fatto un commento che suonava come se fosse stufo ormai del ruolo del cattivo die del suo estenuante rituale quotidiano di tre ore di trucco ("Non voglio mai più indossare quel cazzo di vestito e quella cazzo di testa", aveva confessato a Total Film). Ma questo accadeva prima che l'acclamato dramma Thevenisse presentato in anteprima e ricevesse un'ondata di adorazione da parte dei fan, con ascolti record per la HBO .