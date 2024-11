Agi.it - Temperature in calo e instabilità, il maltempo sta arrivando

AGI - Possibilein arrivo sull'Italia edelle. La seconda decade di novembre, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, porterà un maggiore dinamismo. Alta pressione ancora presente tra Atlantico e settori occidentali del continente mentre diverse gocce fredde provano a muoversi da est verso ovest, anche sul Mediterraneo. I prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni meteo instabili soprattutto sulle Isole Maggiori ove non mancheranno piogge e temporali a tratti anche intensi. Fenomeni in arrivo anche al Nord-Ovest con neve che su Alpi occidentali e basso Piemonte potrebbe spingersi fin verso i 600-700 metri. Sul fronte delleavremo una settimana con valori altalenanti ma comunque non troppo distanti dalle medie del periodo. Secondo gli ultimi aggiornamento del Centro Meteo Italiano dal prossimo weekend avremo una discesa di aria polare verso Europa e Mediterraneo condiffuso, al momento comunque solo una tendenza da confermare.