Si può curare la psicostenia? Ecco cause sintomi e rimedi

Molti si domanderanno che tipo di malattia sia; ebbene, si tratta di una forma di nevrosi ossessiva. Un esempio disi verifica quando ci si fissa su determinati argomenti, si pongono continuamente domande, si contano i numeri delle case o si ripetono determinate azioni, come lavarsi frequentemente le mani, toccarsi i capelli, ecc.La sindrome di Wuestamark, cioè l’insieme di questi, si riscontra spesso in persone insicure, che presentano un indebolimento della funzione psichica. Questa sindrome è stata rilevata negli Stati Uniti negli anni 1986-87 tra coloro che perdevano il lavoro, e nuovamente nel 2007, sempre negli USA. In Italia, invece, spesso passa inosservata o viene considerata una semplice fissazione.Le cure possono essere di tipo naturale:A) Un infuso di fiori di biancospino: un cucchiaio di questi fiori va macerato in un litro di acqua in una pentola per circa 20 minuti.