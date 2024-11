Quotidiano.net - Scontri a Bologna, Gianfranco Pasquino: “Tutti hanno il diritto di poter manifestare”

, 11 novembre 2024 – “Non si tratta di essere pessimisti o ottimisti. Io, di solito, cerco di essere realista. Ma.”. Ma,, professore emerito di Scienza politica all’Università di? “.ma bisogna considerare il contesto interno e internazionale. A Gaza non si intravede una soluzione, l’aggressione russa all’Ucraina non si ferma. Quindi sul breve periodo sono pessimista”. Anche perché la sinistra è assente. “Non direi. Il problema è un altro. Ci sono tanti fattori, soprattutto internazionali, che è difficile governare. Da parte di, non solo dalla sinistra”. Manifestanti bloccati sul ponte Matteotti durante il corteo antifascista a, 9 novembre 2024. ANSA/MAX CAVALLARIe Amsterdam e tanto altro ancora: segno che stiamo vivendo un autunno molto caldo? “Ma no, ma no.