Omicidio TramontanoPm chiede ergastolo

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

12.25 Le Pm milanesi hanno chiesto l'per Alessandro Impagnatiello,che nel 2023 uccise la compagna incinta con 37 coltellate,non riuscendo ad avvelenarla Impagnatiello, che confessò il delitto dopo essere stato fermato, è accusato diaggravato, nterruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere. Agì -ha detto la Pm"con assoluta freddezza. Non ci sono dubbi sulla premeditazione". L'uomo voleva "far sparire Giulia, simularne l' allontanamento", per diventare "da carnefice, vittima". No alle attenuanti.