Neve in Lombardia? Quando e dove arrivano i primi fiocchi bianchi

Milano, 11 novembre 2024 –in arrivo in? Sembra proprio di sì. Nei prossimi giorni, complice abbassamento delle temperature, potrebbero scendere iin montagna e il panorama potrebbe iniziare a trasformarsi e a prepararsi per l’apertura degli impianti sciistici. Ma? Vediamo tutto più nel dettaglio. L’Estate di San Martino Aria fredda eCambio gomme L’Estate di San Martino Stando alle previsioni meteo per lariportate nel consueto bollettino di Arpa regionale, l’inizio delle settimana – che parte con l’11 novembre, giorno dell’Estate di San Martino – prevede “un campo di alta pressione che garantisce condizioni di tempo stabile sullae su tutto il Nord Italia. Ne conseguono, come tipicamente accade in questo periodo dell’anno, frequenti foschie dense e nebbie sulla pianura, mentre sui rilievi il cielo risulta in prevalenza sereno”.