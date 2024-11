Ilfattoquotidiano.it - “Mia figlia su OnlyFans? È meglio che lavorare e spaccarsi la schiena”: la mamma della ‘Prof del corsivo’ Elisa Esposito travolta dalle critiche sui social

Messo da parte il dizionario di ‘, il futuro diè su. Lo ha dichiarato la stessa content creator che, con un video pubblicato sui suoi, ha risposto allelegate al suo trasferimento sulla piattaforma dedicata ai contenuti per adulti. La giovane influencer, infatti, divenne nota al grande pubblico grazie ai video in cui spiegava il ‘corsivo‘, un particolare modo di parlare inventato dalla content creator che, in poco tempo, è diventato virale su TikTok. Ma a causa di continui problemi che ha dichiarato di avere con la piattaforma di video-sharing,ha quindi deciso di spostare la sua attività su.Una scelta che ha incontrato il favore diCinzia, anche lei presente nel video e pronta a sbarcare suiinsieme alla: “guadagnare così che andare aotto ore ela“, esordisce con fierezza Cinzia rispondendo alledi alcuni utenti.