Sport.quotidiano.net - Mercoledì mattina dirigenti, tecnici e giocatori saranno ricevuti in Vaticano. Azzurri in udienza privata da papa Francesco

Un’da. La Carrarese avrà l’onore,, di essere ricevuta dal Santo Padre. La possibilità di un incontro con il Pontefice era già stata esplorata a partire dal mese di giugno, all’indomani della storica vittoria dei playoff di serie C da parte della compagine apuana, e si è finalmente potuta concretizzare questa settimana sfruttando la sosta dei campionati di serie A e B per gli impegni della Nazionale. La Carrarese partirà alla volta delmartedì in serata, al termine dell’allenamento pomeridiano, con pernottando a Roma. Nellata seguente, alle ore 9, avverrà l’atteso incontro con ilal quale parteciperanno il gruppo squadra () e i massimidella società marmifera. Sarà un piccolo ’tour de force’ per la Carrarese che ripartirà subito dopo in modo da poter essere allo stadio dei Marmi nel pomeriggio diper la nuova seduta di lavoro.