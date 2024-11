Lanotiziagiornale.it - Malpensa, il Tar conferma (per ora) l’intitolazione dello scalo a Berlusconi

Si continuerà ad atterrare e decollare da unodedicato a un condannato, amante delle cene eleganti aperte pure alle minorenni. Ieri infatti il Tar della Lombardia ha respinto in sede cautelare i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Somma Lombarda e Samarate contro il provvedimento di intitolazioneaeroportuale di Milanoa Silvio.A darne notizia, un euforico Pierluigi Di Palma, Presidente dell’Enac: “Si, allo stato, la correttezza dell’iter di intitolazione adottato da Enac con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2024. Viene cosìtaal Presidente Silvio”, scrive l’Ente nazionale dell’aviazione civile. In particolare, si legge in una nota, a seguito dell’udienza del 6 novembre 2024 il Tar Lombardia ha ritenuto coerentedeliberata dall’Enac, non ravvisando il grave pregiudizio prospettato dal Sindaco Sala e dalle altre parti ricorrenti.