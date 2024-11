Ilfattoquotidiano.it - “Mai dato droga a Liam Payne. Tra noi c’è stato qualcosa di più intimo. È stato dolce”: esce allo scoperto uno dei sospettati della morte del cantante

Uno dei tre indagati per ladi, che è deceduto il 16 ottobre scorso, buttandosi dal terzo piano del suo albergo di Buenos Aires, si è fatto intervistare dalla tv locale Telefe Noticias. I tre sono accusati per i reati “di abbandono di persona seguito dalla, fornitura e favoreggiamento di stupefacenti”.Il cameriere argentino Braian Nahuel Paiz ha raccontato la sua versione dei fatti, assai probabilmente concordata con gli avvocati per la linea difensiva. Paiz è sospettato di essere lo “spacciatore” died ha confermato di aver incontrato ilnel suo hotel due volte. Il 24enne ha affermato di aver incontrato– in compagnia con degli amici – per la prima volta al ristorante dove lavorava. Lì i due si sarebbero scambiati i numeri di telefono.“Ci siamo scambiati i numeri e ci siamo visti più tardi quella sera.