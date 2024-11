Ilrestodelcarlino.it - La statua di Pantani torna in strada: “Sarà in un luogo molto visibile”

Rimini, 11 novembre 2024 – Che fine ha fatto ladedicata a Marco? Realizzata da Aldo Drudi e inaugurata a Rimini il 28 giugno, in occasione della tappa del Tour de France, l’opera era stata – temporaneamente – collocata nella piazza sull’acqua del borgo San Giuliano, con la figura del Pirata rivolta verso il ponte di Tiberio. Si sapeva che quella sarebbe stata una sistemazione temporanea – nel parco non poteva rimanere, per i vincoli idrogeologici – e infatti il Comune, a metà luglio, l’aveva fatta smontare e portare via. Tra i mugugni e qualche polemica da parte di chi si era già affezionato all’opera, e sperava di poter continuare ad ammirarla lì, davanti al ponte di Tiberio. L’imponente(è alta cinque metri), donata da un gruppo di aziende, attualmente è custodita nei magazzini comunali.