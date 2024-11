Sport.quotidiano.net - Inter-Napoli, Inzaghi: “Nella ripresa non c’è stata partita”. E Conte se la prende col VAR

MILANO – I fischi di San Siro a Lukaku, la sfida, la prestazione nerazzurra che avrebbe meritato maggior fortuna e che invece non mutasostanza una classifica mai così corta. Che la posta in palio sia già importante lo conferma Beppe Marotta prima del calcio d’inizio: “Ilè una candidata allo Scudetto. Conoscoe la società che due anni fa ècampione d’Italia e ha le credenziali per lottare fino alla fine. Merito di un allenatore vincente come, però il nostrosi sta avviando su questa carriera”.a scacchi che ne scaturisce, in effetti, Simone ha ben poco da invidiare ad Antonio. Anzi, Hakan Calhanoglu va oltre: “Abbiamo dominato la, meritavamo di più, mi spiace per il primo rigore sbagliato. Doveva succedere, lo sapevo, mi addolora che sia successo proprio oggi.