Inter-Napoli, altre condiderazioni

Il pareggio del Meazza tra: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Se la squadra partenopea si era difesa bene nel primo tempo, l’aveva comunque dimostrato una qualità tecnica complessiva in grado di mettere la difesa napoletana in pericolo”. Quando l’ha iniziato a mettere in difficoltà ilIl fisiologico calo dell’attenzione ha cominciato a manifestarsi quando un lancio chilometrico di Dimarco per Dumfries e un’imbucata di Barella per Acerbi hanno dimostrato come il muro di Conte, eretto via via qualche metro più dietro, si potesse perforare., Meret. Il mattone fatale lo ha tolto il portiere del, inchiodato sul tiro da fuori di Calhanoglu: la tardiva manata non ha evitato il pareggio”.Per il quotidiano, però, il portiere azzurro è da 6.