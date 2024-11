Anteprima24.it - “Il Ciclismo come Stile di Vita”: successo al Boreale di Caserta

Tempo di lettura: 3 minutiIldi“: Unaldiall’insegna di nuovi eventi per il benessere in bici.Si è svolto con grandevenerdì 8 novembre, l’evento “Ildi” presso ildi, in occasione della presentazione dell’associazione SG ASD, presieduta da Silvia Gazzola. L’incontro ha visto la partecipazione di illustri ospiti del mondo del, tra cui Mara Mosole, Francesco Moser e Gianni Bugno, che hanno condiviso le loro esperienze e visioni suldi.L’evento, con 100 persone, tanti giornalisti, moderato da Barbara Castellani e Silver Mele, ha rappresentato un’importante opportunità per promuovere la cultura della bicicletta e il suo impatto positivo sulla salute e sul benessere della comunità.