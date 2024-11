Ilfattoquotidiano.it - Gli elettori possono sbagliare? Il caso del presidente Trump può stabilire un criterio

L’elezione di Donaldè una disgrazia, come sostenuto tra gli altri da Elly Schlein e da Manon Aubry, del partito France Insoumise,del Gruppo Sinistra Unita nel Parlamento Europeo. Sono state proposte molte analisi delle ragioni per le quali glihanno preferitoa Harris, analisi che si fermano immediatamente prima di una conclusione non dicibile comune: glihanno sbagliato. Questa conclusione è anatema per tutti i populisti, per i quali il popolo ha sempre ragione; ma è inevitabile e riconosce all’elettore l’onore e l’onere della sua responsabilità.gli, cioè eleggere qualcuno che faccia il danno loro e del paese? Tutti possiamo. Se gliavessero sempre ragione e votassero sempre nel modo migliore dovremmo dire che il ventennio berlusconiano sia stato il meglio che l’Italia poteva chiedere all’epoca, sebbene sia finito nel 2011 col rischio della bancarotta dello Stato.