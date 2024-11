Ilfattoquotidiano.it - È il grande Giorno dei Single: dove nasce, perché si celebra oggi e come si ricollega allo shopping online

Se il 14 febbraio è la giornata dell’amore, ecco che, 11 novembre, è la giornata dedicata ai. Una festa perre chi decide di non avere un partner? Non solo. Anche un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati dello, dal momento che si possono fare acquisti, principalmente, a prezzi ribassati.Ma daquesta ricorrenza? Pare sia partita dalla Cina la volontà di dedicare una giornata alle persone. E la scelta delnon è stata affatto casuale,la data, 11/11, contiene solo numeri uno che, rappresentano, appunto, lo status di. L’iniziativa sarebbe nata da un’idea degli studenti dell’Università di Nanchino che avrebbero lanciato una serie di iniziative,karaoke e party, destinate solo ed esclusivamente ai. Dopo essersi diffuso in tutto il paese, il’s Day ha poi assunto un significato diverso, fino ad essere associatoe ai saldi.