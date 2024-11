Ilgiorno.it - Disagi in vista sulla Lariana, sarà chiusa al traffico per lavori: ecco date e orari

OLIVETO LARIO (L) – Chiusura al transito della Sp 583 dalla sera alle 20 al mattino alle 5, a partire da oggi fino a venerdì 6 dicembre, esclusi i giorni festivi e prefestivi, per consentire la posa di nuove reti di sottoservizi nel tratto di Oliveto Lario. Lo ha deciso la Provincia di Lcon una ordinanza che impone la chiusura totale al transito della provinciale, nel tratto compreso tra piazzale degli Alpini in località Onno, fino all’incrocio con la Sp 46 a Oliveto Lario. Ino diurno, è invece previsto il ripristino diurno della viabilità ordinaria. Per tutta la durata deicomunque garantito il passaggio di mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine in servizio di emergenza. Un provvedimento che viene preso a tutela dell’incolumità sia degli utenti della strada che degli operai che saranno al lavoro durante l’o notturno, e che si è reso assolutamente necessario per consentire a Lario Reti Holding di portare a compimento i, in corso da mesi, per la realizzazione di nuove reti di sottoservizi.