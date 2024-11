Ilgiorno.it - Coppa del Mondo del Panettone, i vincitori dell’edizione 2024

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 11 novembre- Tre giorni intensi di eventi, masterclass e workshop con maestri pasticcieri provenienti da tutto il. E due campioni del: il maestro T on Cortés (Spagna) del p anettone tradizionale e Pasquale Iannelli (Italia), delal cioccolato. Finale sold out e numeri da record per la 4ª edizione delladeldelche si è svolta dall'8 al 10 novembre a Palazzo Castiglioni a Milano. Il grande evento internazionale interamente dedicato al lievitato per eccellenza, dopo due anni di selezioni in tutto ilha portato nel capoluogo lombardo per la finale 24 pasticceri per la categoriaTradizionale e 18 per la categoriaal Cioccolato. I finalisti sono arrivati da Europa, Asia, America Latina, Stati Uniti e Australia.