Terzotemponapoli.com - Conte tra il suo Napoli e…gli arbitri: parla Enrico Fedele

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Nel corso della trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto il dirigente sportivo. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ilusano la tattica all’italiana, siete troppo affascinati da palleggio, triangoli e calcio offensivo. Il calcio all’italiana significa occupare gli spazi dal centrocampo in giù, evitare che ti facciano male e sfruttare gli spazi che ti concedono gli avversari per segnare”.Prima deldi. “E’ la storia del calcio italiano, riconquista della palla e ripartenza immediata. E’ il gioco che ha fatto grande l’Italia, con Trapattoni, Herrera, Capello ma anche Allegri. La paura che alla lunga questo gioco non paga? Io la penso esattamente al contrario: difendendo sempre così, ilpuò andare lontano, fino in fondo.