Cinema, al via riprese di "Carmen è partita" di Domenico Fortunato

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Roma, 11 nov. (askanews) – Al via ledi “”, con la regia di, anche nel ruolo di protagonista, affiancato da Giovanna Sannino, Alessandro Tersigni, Antonella Carone, Franco Ferrante, Francesco Giuffrida, con la partecipazione straordinaria di Maurizio Mattioli. Il film è una produzione Altre Storie con Rai, prodotto da Cesare Fragnelli. Al giorno d’oggi, in un antico borgo,(Giovanna Sannino), la più bella e chiacchierata ragazza del paese, allo stesso tempo riservata e solitaria, scompare. È la domestica di Amedeo (), un sarto introverso che vive di nostalgia per le dive del passato, la cui sartoria si trova nella Piazza antica, centro della vita del paese, dove si affacciano anche una macelleria, il salone di un barbiere e un bar, gestiti da Cono (Maurizio Mattioli), Michele (Franco Ferrante) e Alfredo (Francesco Giuffrida), amici di Amedeo da sempre.