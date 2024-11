Terzotemponapoli.com - Cesari: Il Rigore all’Inter, La Decisone dell’Arbitro e i Limiti del VAR

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Nel corso della trasmissione sportiva Pressing, Graziani, ex arbitro e moviolista per Mediaset, ha offerto una dettagliata analisi del caso relativo alconcessoin una recente partita. Secondo, l’episodio, pur essendo complesso, risponde ai criteri stabiliti dal protocollo arbitrale, ma evidenzia anche una questione di interpretazione che solleva discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Di seguito, esamineremo i punti salienti dell’intervento di Graziani, divisi in più paragrafi per chiarezza.: L’Intensità del Fallo e la DecisionalitàGrazianisottolinea un concetto fondamentale: l’intensità di un fallo o di un tocco viene stabilita dall’arbitro in base alla sua valutazione in tempo reale. L’ex arbitro evidenzia che, sebbene il protocollo sia chiaro, è l’arbitro che, in base alla sua posizione e visibilità, decide l’intensità dell’episodio.