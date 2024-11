Ilfoglio.it - C'è una nuova moda in Serie A: il portiere a tempo

LaA è una brutta bestia. Altro che la Champions League, dove i carneadi del Brest azzeccano il girone e polleggiano da secondi in classifica: ditelo a Paolo Vanoli, che in B era un fenomeno e col Torino stenta (anche per la rosa decimata), raccontatelo al suo ex Venezia, che perde le partite tutte allo stesso modo. Ma la stessa Inter insegue in Italia quando riesce in Europa: le vere nuove forze sono la Fiorentina ye-ye di Raffaele Paladino e la Lazio autoritaria dell’ottimo Marco Baroni, la più bella da vedere - per quanto inattesa - forse l’Udinese mai messa sotto a Bergamo. Tutto il resto ce lo si aspettava, tranne il raggio di sole di Nico Paz, che per la leggerezza dei movimenti e la capacità di giocare anche da mezzala nella trasferta di Genova è venuto facile paragonare al primo Zico.