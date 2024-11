Boxe Jake Paul | Tyson uno dei più pericolosi del pianeta mia madre è spaventata

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Si avvicina sempre di più l’appuntamento con il match diche vedrà il ritorno di Mikesul ring per sfidare lo youtuber. Il match, infatti, si terrà il 15 novembre e verrà trasmesso in diretta su Netflix. Rispondendo alle domande dei fan,ha così raccontato le proprie emozioni in queste ore che lo separano dall’incontro: “È uno dei piùdel, un peso massimo, quando pubblica foto su Instagram mi spavento un po’ per il suo aspetto. Devo stare attento, è un assassino che ha ancora tutta la sua forza. Miami manda tanti messaggi per quanto è preoccupata. Non riesce a guardare Mike, se lo guarda si spaventa”.: “uno dei piùdel, mia” SportFace.