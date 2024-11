Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Trento vince e torna sola in testa. Impresa di Varese contro la Virtus

Bologna, 10 novembre 2024 – Non conosce soste la corsa della Dolomiti Energia Trentino: la formazione bianconera ha infatti calato il “Settebello” battendo 76-68 nell’anticipo del sabato la Pallacanestro Trieste e cogliendo il settimo sigillo in altrettante gare: gli uomini di Galbiati, trascinati dai 21 punti di Jordan Ford, hanno tentato l’allungo nel secondo quarto con un 18-3 di parziale (23-6 nel quarto) valso il +21 a metà gara, ma Trieste non si è arresa ed è riuscita a riaprire i giochi arrivando addirittura a sbagliare con Valentine la tripla del sorpasso a meno di 3’ dalla fine, prima del colpo di reninte di. Un successo dal doppio peso specifico perché la Dolomiti Energia è rimasta nuovamente indavisto il ko patito adallaSegafredo Bologna, al terzo impegno settimanale dopo la vittoria in campionato con Tortona e quella in Eurolega con il Maccabi: in quel di Masnago è finita con un pirotecnico 104-95.