Barbuti firma il gol | un punticino per il Prato

1 United Riccione 1(4-3-1-2): Fantoni; Preci, Diana, Galliani, Girgi; Limberti (dal 90’ Scarafoni), Remedi, Marino (dal 72’ Alessio Rossi); Marigosu (dal 66’ Romairone); Magazzù (dal 90’ Conson),(dal 66’ Moreo). All. Mariotti. Riccione (4-3-3): Kiri; Pericolini (dal 72’ Mezzasoma), Santoni, Madonna, Barsotti (dal 90’ Carbonara); Likaxhiu, Ricozzi, Diambo; Mariani (dal 76’ Napolitano), Mbakogu, Sollaku (dal 64’ Bontempi). All. Beoni. Arbitro: Wael Abu Ruqa di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Valeria Spizzuoco di Cagliari e Cristiano Rosati di Roma 2. Marcatori:al 10’, Likaxhiu al 39’. Note: 400 spettatori circa. Ammoniti Pericolini e Diambo. Espulso Remedi. Recupero 1’ pt, 5’ st. E’ tabù Lungobisenzio per il. I lanieri mancano ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale sul campo amico.