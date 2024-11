Iltempo.it - "Zecche rosse", Salvini all'attacco sui centri sociali. Bufera su Lepore

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

, comunisti, delinquenti, criminali da centro sociale. Non lo so, definiteli come volete voi, però quello che abbiamo visto ieri a Bologna e a Milano è qualcosa di indegno, di vergognoso che non si deve più ripetere». Lo dice, in video postato sui social, il leader della Lega Matteo. «La caccia al poliziotto dei delinquenti rossi a Bologna o la caccia all'ebreo dei delinquenti rossi a Milano sono scene vergognose per il 2024», aggiunge. «Chiudere ioccupati abusivamente dai comunisti che sono ritrovi di criminali. Questo dobbiamo fare, perché un conto è manifestare, altro conto è prendere a sassate i poliziotti o dar la caccia all'ebreo», ribadisce. «Nell'Italia libera e democratica del 2024 queste scene non si possono più vedere», conclude. Annuncio che arriva nel day after degli scontri di Milano e Bologna.