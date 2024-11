Oasport.it - Volley femminile, Conegliano soffre ma espugna Chieri, Milano ritrova Egonu e vince al tie break il derby con Busto! Scandicci ok

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

fatica maseppure per qualche scambio Paola(per lei esordio stagionale in campionato) e batte con il “solito” tieArsizio,travolge Bergamo con un secco 3-0 e vincono anche Vallefoglia a Roma e Pinerolo con Talmassons, Questa la sintesi della settima giornata di A1 diche ha regalato emozioni e spettacolo come da programma.Fatica più del previsto la Prosecco Doc Imocosul campo di una Reale Mutua Fenerache impiega un set a carburare e poi crea grossi grattacapi alla capolista prima di arrendersi con il punteggio di 3-1. Santarelli conferma Chirichella al centro, mentre Bregoli recupera Zakchaiou e la getta nella mischia dall’inizio al centro per. Il primo set non ha storia. Le ospiti volano sul 15-5 e gestiscono il vantaggio fino al 25-16.