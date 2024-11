Quifinanza.it - Violenza sessuale in ufficio, anche un bacio fugace è reato

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Ini rapporti tra colleghi, specialmente tra quelli che si conoscono da più tempo, assumono spesso contorni assai meno formali degli inizi, favorendo un clima disteso e cordiale. Alle scrivanie e nei corridoi possono nascere solide amicizie e talvolta la simpatia verso qualcuno può trasformarsi in interesse o vera e propria attrazione.In questi casi è sempre preferibile non lasciarsi trasportare dalle emozioni o dall’impeto di un’avance di troppo, perché – come ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione –un, rapido e quasi innocente, rischia di mettere in seri guai il suo autore.Si può quindi parlare di, e in particolare di, laddove questo gesto sia compiuto in modo improvviso e senza aver avuto il consenso di chi lo riceve? Per i giudici la risposta è affermativa, come vedremo nel corso di questo articolo.