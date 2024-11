Lapresse.it - Texas, 17enne spara e uccide l’italiano Paolo Tescari

, 47 anni, originario di Marghera (Venezia) è morto a Temple, in, dopo che ungli hato a morte in un parco, vicino a un rifugio per senzatetto. La notizia è stata riportata dai giornali locali e la sorella ha commentato sui social l’accaduto.“Amici vicini e lontani, purtroppo sono vere le cose che state leggendo riguardo nostro fratello. Ieri mattina è venuto a mancare. Siamo gravemente addolorate, non solo per la sua scomparsa, ma anche per la gravità delle circostanze riguardo la sua morte. Un ragazzino di 17 anni gli hato e a nulla sono valsi gli immediati soccorsi medici che ha ricevuto. Il ragazzo che ha commesso questo crimine si trova già in carcere e sembrerebbe abbia già confessato. C’è un indagine in corso per cui ci saranno più informazioni del corso delle prossime settimane.