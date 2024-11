.com - Serie D / Ancona, al Del Conero primo pareggio di stagione: 0-0 con l’Aquila

Dorici poco convincenti. Classifica che si accorcia verso il basso e domenica prossima trasferta derby in casa dell’Atletico AscoliVALLESINA, 10 novembre 2024 –in campionato per l’di Gadda.Lo 0-0 al Deltra dorici e aquilani è lo specchio di una gara priva di emozioni e con poche occasioni in fase offensiva sia sull’uno che sull’altro fronte.La novità di giornata, come ipotizzato alla vigilia, è la maglia nuumero uno fin qui sempre sulle spalle del titolare Laukzemis oggi lasciato un panchina per far posto a Bianchi.Dorici poco convincenti ed ora testa alla trasferta derby del prossimo turno in casa dell’Atletico Ascoli.: Bianchi, Boccardi, Rovinelli, Codromaz, Marin (Amadori), Useini, Gulinatti, Alluci, Pecci, Belcastro (Sare), Martiniello. All. Gadda – A disp Laukzemis, Bellucci, Bugari, Mazzoni, Gianelli, Azurunwa, Savor: Michielin, Gueli, Di Santo, Del Pinto (Giandonato), Belloni (Keita), Banegas, Alessandretti, Zuccherato (Guidobaldi), Mantini (Aversa), Brunetti, Misurac (Giannini).