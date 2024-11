Sport.quotidiano.net - Serie B, tredicesima giornata: lo Spezia non perde il passo di Sassuolo e Pisa

Bologna, 10 novembre 2024 – Non sbaglia lo, che, trascinata dai fratelli Esposito e da Colak, supera per 3-0 la Juve Stabia e nondi vista ile il, che restano sempre rispettivamente a +1 e a +3 in classifica sui liguri. Bene pure il Cesena che conquista la seconda vittoria di fila e il quarto risultato utile nelle ultime cinque partite: Mignani e i suoi si trovano al quarto posto in solitaria con tre lunghezze di vantaggio sulla Cremonese, che ieri ha perso il derby contro il Mantova. Pompetti e Iemmello riacciuffano la Reggiana, regalando un punto a Fabio Caserta: i calabresi rimangono all’undicesimo posto in classifica a pari punti con la Samp, mentre gli emiliani inseguono con una lunghezza in meno. Nell’ultima partita dellavince il Bari all’Arechi contro la Salernitana nel segno di Lasagna e Novakovich: con questa vittoria, i pugliesi agguantano Palermo, Brescia e Juve Stabia a quota 17 punti.