Selvaggia Lucarelli, chi è l'ex marito Laerte Pappalarlo e padre del figlio Leon: "Una battaglia legale, non versava il mantenimento al figlio"

è felicemente fidanzata da diverso tempo con Lorenzo Biagiarelli, ma nella vita privata della giornalista c’è anche un exPappalardo,di suo. Non è mai stato un mistero che le cose tra i due non siano finite nel migliore dei modi, ma all’inizio della loro storia d’amore la passione che li univa sembrava essere davvero tanta. I due si conobbero nell’autunno del 2003, negli studi de L’Isola dei Famosi:era opinionista eandava lì per sostenere ilAdriano, naufrago nel reality.“Mi ha travolto con la sua irruenza”, racconterà proprioanni dopo a Pomeriggio Cinque, parlando del loro incontro. Passati pochi mesi arrivò l’annuncio della gravidanza, e poco dopo quello delle nozze, celebrate il 15 luglio 2004 in un ex convento all’interno delle terme di Caracalla a Roma.