Scusate ma c’è una cosa che devo dirvi Ballando con le Stelle stavolta è Milly Carlucci a crollare

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Emozioni forti e lacrime acon le. Lo show condotto dasi conferma come un appuntamento irrinunciabile del sabato sera per milioni di spettatori, che non restano certo delusi. Ogni concorrente scende sempre in pista motivatissimo e le performance sono giudicate con rigore da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.A vincere la puntata di sabato 9 novembre sono stati Federica Nargi e Luca Favilla. Eliminata, invece, la coppia formata da Furkan Palali e Erica Martinelli. Li ritroveremo comunque al ripescaggio di novembre. C’è stato, poi, un momento di grandissima commozione che ha coinvolto pure, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime.Leggi anche: “Sei fuori dacon le”.