Schianto tremendo tra più motorini che tragedia!

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 2024, i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Purgatorio 99 per un grave incidente stradale. Un’utilitaria, condotta da un 21enne del posto, ha impattato frontalmente contro uno scooter guidato da un 20enne, con a bordo un passeggero di 18 anni. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter avrebbe invaso la corsia opposta, causando la collisione.A seguito dell’urto, lo scooter è stato sbalzato e ha colpito un altro ciclomotore in transito, guidato da un 14enne. I due motociclisti coinvolti sono stati trasportati all’ospedale Maresca di Torre del Greco; le loro condizioni non destano preoccupazione. Il passeggero 18enne del primo scooter, invece, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale del Mare.Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.